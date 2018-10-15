Salman ve Güleç, incelemelerini sürdürdü

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, birim müdür ve amirleri ile birlikte belediyeye ait olan tesisleri gezerek çeşitli incelemelerde bulundu.

İlk olarak Park ve Bahçeler Birimi Fidanlığını ziyaret eden Başkan Salman, daha sonra yeni yerine taşınan Makine İkmal Birimi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün şantiyesini gezip buradaki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yalova Belediyesi olarak hemşehrilerine daima kaliteli hizmet sunmak için çalıştıklarını belirten Başkan Salman, “Kentimiz için gece gündüz demeden Yalova’nın adına yakışır bir kent olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve projelerin karşılığını ise almış olduğumuz ödüllerle taçlandırıyoruz. Yalova’mızın çehresini modern hale getirirken, belediyemiz bünyesinde hizmet veren birimlerimizde de yenilikler yapmaktayız. Geçtiğimiz aylarda hizmete açtığımız Park ve Bahçeler Fidanlığımızda çalı grubu olarak tabir edilen bitkilerin üretimini yaparak belediyemizin harcama kalemini düşüreceğiz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmalarla bu yerin kapasitesini daha da artıracağız. Bununla birlikte yeni yerine taşınan Makine İkmal Birimi ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz de yeni yerinde daha rahat bir şekilde hizmet verecek” dedi.



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