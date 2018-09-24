Salman, İtfaiye Haftası’nı kutladı

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan ‘İtfaiye Haftası’ dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Salman, büyük bir özveri ve fedakarlıklarla vatandaşların ve tüm canlıların yardımına koşan itfaiye çalışanlarına teşekkürlerini ileterek mesajında şu sözlere yer verdi:

“24 saat halkın hizmetinde olan itfaiye çalışanları büyük bir özveriyle görevlerini yapmaktadır. Bununla birlikte itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olup beraberinde büyük sorumluluklar getirmektedir. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda çalışan itfaiye personelim başta olmak üzere bütün itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası’nı kutlar, çalışmalarında başarılarının devamını dilerim.”

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