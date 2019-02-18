Salman, esnaf komşularıyla birlikte

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, hafta sonu Fatih Caddesi esnafının bir kısmına ziyarette bulundu. Esnafı tek tek gezen Başkan Salman, komşuları ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Salman, “Evden çıkıp Belediyeye doğru giderken genellikle Fatih Caddesi güzergâhını kullanıyorum. Sabahları açık olan esnaflarımızla her sabah sohbet ediyor, onların fikir ve düşüncelerini dinliyorum. Bugün de Fatih Caddesi üzerinde yer alan esnaf komşularımın bir kısmını ziyaret ederek kendilerine hayırlı işler, bol kazançlar diledim” dedi.FOTOĞRAFLI