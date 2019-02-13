Salihli'den UNİCERA Fuarı'na 45 kişilik katılım

MANİSA'nın Salihli Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinden oluşan 45 kişilik heyet, İstanbul'da düzenlenen UNİCERA Seramik, Banyo ve Mutfak Fuarı'na gitti.

Salihlili inşaat sektörü temsilcileri, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizasyonuyla İstanbul'da düzenlenen UNİCERA Seramik, Banyo ve Mutfak Fuarı'nı gezdi. Salihli Güven otobüsleriyle İstanbul'a giden 45 kişilik heyet, banyo ürünleri, zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ürünleri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama, depolama gibi pek çok ürün grubunun bir arada sergilendiği fuardaki ürünleri yakından inceleme imkanı buldu. Fuara, sektöre yön veren 350 firma, 1200'ün üzerinde farklı marka ile katıldı. Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Fransa, Hindistan, İran, İspanya, İtalya, Malezya, Pakistan, Peru, Portekiz ve Rusya gibi 38 büyükelçilikten 100'e yakın ticari ataşe ve sektör temsilcileri de katıldı. Salihlili inşaat sektörü temsilcileri de, UNİCERA Fuarı'na katılan firmaların ürünleri hakkında detaylı bilgi aldı ve yeni bağlantılar sağladı.

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

FOTOĞRAFLI