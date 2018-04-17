Salihli'de, 'tarım ve insan' fotoğrafları sergisi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 'Tarım ve İnsan' konulu ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflardan oluşan sergi, açıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ulusal düzeyde düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar, Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık Manisa İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonla Salihli ilçesinde beğeniye sunuldu. Salihli Kent Müzesi'nde açılan sergide, 60 eser yer aldı. Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili İsmail Kaya, sergide tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, üretici, köylü ve köy yaşantısına dair her türlü faaliyeti konu alan eserlerin yer aldığını söyledi.

Sergi açılışına katılanlardan Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu ise, "İnsanlarımız bu sergiyi ziyaret ederek, toprağın ehemmiyetini ve tarımın önemini daha iyi anlar. İnşallah gelecek Türkiye'sinde her şeyi ile kendisine yeten, her türlü gıdayı üretebilen bir ülke oluruz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

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