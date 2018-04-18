Salihli'de pamuk ekimi başladı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bu yıl da pamuk ekimine başlandı.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, devlet desteğiyle tekrar hayat bulan pamuğa ilginin arttığını söyledi. Aktürk, geçen yıl Salihli'de 9 bin 200 dönümlük alanda pamuk ekimi yapıldığını bu yıl bu sayının yüzde 50 oranında artmasını beklediklerini söyledi. Katma değeri yüksek pamuğun bu yıl da üreticilerin gözdesi olacağını kaydeden Aktürk, "Pamuk ekiminde 2 binli yılların başından itibaren ciddi bir azalış meydana geldi. Ancak son dönemlerde devlet desteği ile birlikte beyaz altınımız tekrar hayat buldu. Şuanda Salihli Ovası'nda; yüzlerce üretici pamuk ekimine başlamış durumda. Salihli Ovası'nda geçtiğimiz yıl, 9 bin 200 dönümlük bir alanda pamuk ekimi yapılmıştı. Üreticilerimizin pamuğa bu yıl daha çok ilgi göstermesini bekliyoruz. Salihli Ovası'nda pamuk ekiminin geçen yıla göre yüzde 50 artmasını bekliyoruz" dedi.

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

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