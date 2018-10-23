Salihli'de öğrencilere mont yardımı

SALİHLİ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Salihli, Kula ve Selendi ilçelerindeki okullara, kışlık mont dağıtımına başlandı.

Salihli TSO'nun her yıl bir gelenek haline getirdiği mont dağıtımı, bu yıl da havaların soğumaya başladığı günlerde start aldı. Salihli TSO'da konuyla ilgili toplantı düzenlendi. Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Salihli TSO Yönetim Kurulu ve Kadınlar Birliği üyeleri toplantıya katıldı. Mont dağıtımını 6 yıldır sürdürdüklerini belirten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, daha önceden tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtım yapılacak okulların belirlendiğini ve Kadınlar Birliği üyelerinin bizzat ziyaret ederek mont kolilerini okul idarecilerine teslim ettiklerini anlattı. Özverili çalışmaları nedeniyle kadınlar birliği yönetimine teşekkür eden Yüksel, "Salihli TSO olarak eğitim alanına her türlü yardımı elimizden geldiği ölçüde yapıyoruz. Bu sene Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen okullara toplam 1250 mont dağıtımı yapacağız. Bunların 825 adedi Salihli, 250 adedi Kula ve 175 adedi de Selendi'deki okullara teslim edilecek. Okullar da, ihtiyaç sahibi öğrencilere bu montları ulaştıracak. Salihli TSO olarak 71 üniversiteliye burs veriyoruz. Ayrıca kadınlar birliğimiz de 15 üniversiteli kıza burs veriyor. Çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim görmesi için imkanlarımız doğrultusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Salihli TSO Kadınlar Birliği Başkanı Benay Oral, 57 üyeleri bulunduğunu ve bu üyelerden toplanan aidatlar ile zaman zaman yapılan etkinliklerden elde edilen gelirlerle öğrenci burslarını karşıladıklarını kaydetti.

Kaymakam Kılıç ise, duyarlılıkları nedeniyle Salihli TSO ve Kadınlar Birliği'ne teşekkür etti.

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

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