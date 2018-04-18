Salihli'de liseye spor salonu

AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanvekili İsmail Bilen, Salihli Türk Birliği Anadolu Lisesi'ne bir spor salonu kazandırılacağını açıkladı.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 Yılı Devlet Yatırım Programı kapsamında, Salihli Türk Birliği Anadolu Lisesi'ne 2 milyon 500 bin TL proje bedelli spor salonu yapımının 2018 yatırım programına alındığını ve en kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Bilen, "Okullarımızdaki öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve fedakar velilerimizin taleplerini önemsiyoruz. Taleplerini ayrı ayrı değerlendiriyor ve Bakanlığımızdan gerekli desteği alıyoruz. Bu hizmetlerin kazandırılmasını sağlayan hükümetimize, Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yatırım programına giren kapalı spor salonunun Salihlimize, ilimize ve gençlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

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