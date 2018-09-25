Salihli'de drone destekli motosiklet uygulaması

MANİSA'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Durasıllı Mahallesi'nde insansız hava aracı 'drone' destekli denetimler yapıldı. 2 saat süren denetimlerde 110 motosiklet kontrol edilirken, evraklarında eksiklikler bulunan 43'ü hakkında cezai işlem uygulandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 trafik timi, 5 asayiş ekibi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 5 sivil ekibin desteği ile Durasıllı Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığını önlemek, trafik kural ve yasaklarına aykırı durumda bulunan araçların tespiti amacıyla denetimler yaptı. Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen'inde katıldığı uygulamada insansız hava aracı 'drone' da kullanıldı. 2 saat süren denetimlerde 110 motosiklet kontrol edilirken, evraklarında eksiklikler bulunan 43'ü hakkında cezai işlem uygulandı. Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda drone destekli uygulamaların aralıksız devam edeceğini söyledi

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

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