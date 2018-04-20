Salihli'de 22 ülkenin kültürleri tanıtıldı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 22 ülkenin kültür ve tarihleri tanıtıldı.

Salihli'de, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 'Ülke Tanıtım Şenliği' gerçekleştirildi. Şenlik kapsamında okul öğrencileri, 22 farklı ülkeye ait stant açıp, o ülkelerin kılık kıyafet, yaşam tarzlarını ve kültürlerini tanıttı. Şenliğin açılış konuşmasını öğrencilerden Hülya Şimşek yaptı. Şimşek "Ülkemiz birçok medeniyetlere beşiklik etmiş, bu medeniyetlerden kalma çok zengin bir tarihi mirasa sahip, doğal güzellikleriyle, aynı anda dört mevsimi yaşayabileceğimiz, kıtalar arasında bir köprü konumunda olan, turizm zenginlikleri bakımından dünyanın sayılı merkezlerinden birisidir" dedi.

Şenlik kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Avustralya, Hindistan, Kazakistan, Brezilya, Japonya, Güney Kore, Kosova, Suudi Arabistan, İspanya, İngiltere, Mısır, Meksika, Kanada, İtalya, Yunanistan, Çin, Bulgaristan, Fransa, Rusya ve Amerika'nın kültürleri ve tarihleri tanıtıldı.

Şenlikte, hem okul öğrencilerine hem de konuk yabancı uyruklu öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), ()

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