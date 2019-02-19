Salep yetiştiriciliği eğitimine yoğun ilgi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-YALOVA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde salep yetiştiriciliğine ilgi duyan çiftçilere yönelik salep yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Eğitime çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar eğitim öncesi yaptığı açılış konuşmasında çiftçilerin gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Müdür Parıldar, çiftçilerin 2018 yılında İl ve İlçe Müdürlüklerine salep ekimi yapmak istediklerini beyan ederek teknik bilgi ve destek talebiyle çok sayıda müracaat olduğunu ifade ederek, “Bu talepleri dikkate alarak salep konusunda proje birimimiz gerekli çalışmaları yürüttü. Ülkemizde salep konusunda bilimsel çalışmaları yürüten kuruluşlardan destek almak istedik. Bu konuda Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı (Kahramanmaraş) ve Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi’nde salep konusunda araştırmalar yürütülmektedir. Salep yetiştiriciliği hakkında Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Tarla Bitkileri Bölümü Tıbbi Bitkiler Şubesinden Dr. Ünal Karik beyefendiyi ilimize davet ettik. Hasat mevsiminde imkânlar dâhilinde il içi ve il dışı örnek uygulamaları görmek üzere teknik geziler düzenleyeceğiz. Pazar araştırmaları yapacağız. Salep ticaretinin merkezi olan Burdur/Bucak’ta incelemeler yapacağız. İlimizde üretiminin verimli ve karlı olabileceği ortaya çıkması durumunda bu yılsonu veya önümüzdeki yıllarda salep ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla mali destekler sağlanması yönünde çalışmalar yapacağız. Kurumumuzda bugüne kadar yaptığımız en kalabalık toplantı bu oldu. Çiftçilerimizin konuya ilgileri bizleri ziyadesiyle memnun etti ”dedi.

Müdür Parıldar’ın konuşmasının ardından Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Tarla Bitkileri Bölümü Tıbbi Bitkiler Şubesinden Dr. Ünal Karik, salep yetiştiriciliği ile ilgili salonda bulunanlara sunum eşliğinde bilgiler verdi.

İl Müdürü Parıldar, Dr.Ünal Karık’a emeklerinden dolayı çiçek ve teşekkür belgesi takdim etti. Eğitime katılan çiftçilere ise katılım belgeleri verildi.



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