Saklıkent'in beyazından Akdeniz'in mavisine

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) düzenlediği Beyazdan Maviye Antalya 'Kay-Sür-Yüz' Kış Sporları Organizasyonu, sporculara ve izleyenlere bir günde dört mevsimi yaşattı. Antalya'nın kış sporları merkezi Saklıkent'te kayak yarışı ile start alan mücadele, bisiklet etabı ile devam ederek Konyaaltı'nda yüzme etabı ile tamamlandı.

İlk kez düzenlenen organizasyonda toplam 20 takım ve 60 sporcu yarıştı. Sporcular 2,5 km kayak, 45 km bisiklet ve son olarak 500 metre yüzerek yarışı tamamladı. Parkurlar boyunca çok sayıda sporsever, tarihi yarışa tanıklık etti.

Dereceye girenlere kupaları, Porto Bello Otel'de düzenlenen törenle verildi. Törene Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Saklıkent Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, sporcuların aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Beyazdan Maviye Antalya 'Kay-Sür-Yüz' Kış Sporları Organizasyonu'nun Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayan Davut Çetin, Antalya Valiliği'nin himayelerinde gerçekleştirilen organizasyonu önümüzdeki yıllarda uluslararası düzeyde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kay-Sür-Yüz etkinliğini Antalya turizminin çeşitlenmesi ve tanıtımı açısından da çok önemsediklerini vurgulayan Davut Çetin, şöyle konuştu:

"Antalya'nın hep konuştuğumuz ama bugüne kadar pek de tanıtamadığımız bir özelliği var. Bu şehirde aynı gün içinde hem yüzebilir, hem de kayak yapabilirsiniz. Antalya'da aynı gün içerisinde Toroslar'da kayak yapıp, bir saat sonra Konyaaltı'nda denize girebilirsiniz. Bu özellik Antalya'yı dünyadaki birçok turizm destinasyonundan farklı kılan bir zenginlik. Bugün iki aktivitenin arasına bisiklet etabını da koyarak farklı bir triatlon yaptık. İlk denemeydi gerçekten çok güzel oldu. Bugün Antalya'ya 1 saat uzaklıktaki Saklıkent'te sabah her yer bembeyaz kardı ve güneşli bir hava vardı. Kayak yarışlarını tamamladık, bisiklet yarışının startını verdiğimizde kar yağıyordu. Bisikletçiler 45 kilometre aşağıya Konyaaltı Sahili'ne indiğinde hava sıcaklığı 17-18 derece civarındaydı. Yani denize girilebilecek bir durumdaydı. Ve yüzme yarışını gerçekleştirdik. Zor bir parkur olmasına rağmen tüm sporcularımız ve görevlilerimiz en küçük bir olumsuzluk yaşamadan yarışlarımızı tamamladık. Bu etkinliği Antalya turizminin tanıtımı için çok önemsiyoruz. Umuyorum bu etkinliği önümüzdeki süreçte uluslararası düzeye taşıyacağız. Dünyanın ünlü sporcularını kentimizde ağırlayacağız."

Başkan Davut Çetin, organizasyona desteklerinden dolayı Konyaaltı Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Deniz Ticaret Odası, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Antalyaspor Yüzme, Kayak, Bisiklet ve Yüzme Federasyonu il temsilcilikleri, Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi'ne teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Saklıkent Kooperatifi Başkanı Emin Altıner de yaptıkları konuşmalarda organizasyonun Antalya turizmi ve tanıtımı için önemine dikkat çekti.

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