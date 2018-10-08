Sakız koçları çiftçinin yüzünü güldürdü

AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki çiftlikte yetiştirilip, geçen ocak ayında, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Kırsal Kalkınma Projeleri kapsamında çiftçilere dağıtılan sakız koçları ve dahil oldukları sürüler sağlık kontrolünden geçirildi. Üreticiler, koçların sürülerine katılmasıyla ikiz doğumların arttığı belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Kalkınma Projeleri kapsamında, çiftçilere desteğini sürdürüyor. Bu yıl başında Koçarlı'da yaşayan, 20 ve üzerinde koyuna sahip olan çiftçilere sakız koçu dağıtıldı. Bu desteği genişleten Büyükşehir Belediyesi il genelindeki diğer 17 ilçede de çiftçilerin sakız koçu taleplerini yerine getirmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi koçları dağıtmakla kalmadı, veteriner hizmeti de verdi. Büyükşehir veterinerleri, dağıtılan sakız koçlarını ve dahil olduğu sürüleri de yerinde görüp, sağlık kontrollerini yaptı. Çiftçileri de koyun besleme ve hastalıkları konusunda bilgilendirdi. Üreticiler, sakız koçlarının sürülerine katılmasıyla birlikte ikiz doğum oranının arttığını söyledi. Çiftçiler, sakız koçlarının kuzularına talebin yüksek olduğunu, bunun da satış fiyatına yansıyarak daha fazla kazandırdığını kaydetti.

Hayvancılığı geliştirmek için uyguladıkları projelerden birisinin daha meyvelerini almaya başladıklarını belirten CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanız Özlem Çerçioğlu, "Gördük ki dağıttığımız sakız koçlarının verimliliği üreticimize daha fazla kazandırıyor. Hem üreticilerimiz kazanıyor hem de Türkiye kazanıyor. Biz de bunu gördükçe mutlu oluyoruz. Hayvancılığı geliştirmek için uyguladığımız birbirinden başarılı projelerimizden edindiğimiz deneyimi, bütün kurumlarla paylaşmaya hazırız" dedi.

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