Şakirpaşa'ya Kültür Evi

ADANA’nın Seyhan Belediyesi tarafından Şakirpaşa Mahallesi’ne yapılacak olan Şakirpaşa Kültür Evi’nin temeli atıldı. 3 milyon liraya mal olacak ve 1280 metre kare inşat alanına sahip kültür evi 5 ay içerisinde tamamlanıp hizmete açılması planlanıyor.Temel atma törenine Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, CHP il ve ilçe yöneticileri ilçe 25. ve 26. dönem Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Seyhan’ın değişmesi dönüşmesi için çalıştıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, temelini attıkları kültür evinin inşaatının kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi. Başkan Karalar, "Seyhan’da önemli hizmetlere imza attık, atmaya devam edeceğiz. Kent meydanı sadece meydan değil. Seyhan’ın dönüşmesine önemli katkılar sunacak. Halkımız bizim Adana’da ne kadar çok çalıştığımızı biliyor zaten. Seyhan’da değil hangi ilçeye girerseniz gidin herkes Seyhan Belediyesinin hizmetlerini konuşuyor. Şakirpaşa Kültür Evi temelini atıyoruz. Biz attığımız temellere açılışlara yetişemiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI