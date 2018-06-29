Şakir Süter Gazetecilik Yarışması başvuruları sürüyor

BERGAMALI gazeteci- yazar merhum Şakir Süter anısına bu yıl 7'incisi düzenlenecek 'Şakir Süter Gazetecilik Yarışması' başvuruları devam ediyor.

Bergama Belediyesi'nin İzmir'de görev yapan gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı çalışmaları özendirip ödüllendirmek amacıyla düzenlediği 'Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'; 'Haber (yazılı ve görsel)', 'inceleme-araştırma', 'röportaj', 'karikatür' ve 'fotoğraf' olmak üzere 5 ayrı kategoride yapılıyor. Yarışma, İzmir ve ilçelerindeki basın-yayın organlarında çalışan gazetecilerin 15 Temmuz 2017- 15 Temmuz 2018 arasındaki çalışmalarını kapsıyor. Gazeteciler için sarı basın kartı zorunluluğu ise bulunmuyor. Adayların çalışmalarını en geç, 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar Bergama Belediyesi Basın Bürosu'na teslim etmesi veya posta yoluyla iletmesi gerekiyor. Çalışmalar, başvuru sürecinin sonunda ön jüri ve büyük jüri tarafından değerlendirileceği belirtildi. Şakir Süter'in ölüm yıldönümü olan 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü düzenlenecek ödül töreninde, 5 kategorinin dışında ayrıca Bergamalı gazeteci merhum Ahmet Ünaleroğlu ile Jüri Özel Ödülü ve Bergama Belediyesi adına da özel ödül verilecek.

VECDİ ALTAY ANISINA ÖZEL ÖDÜL

Bu yıl ayrıca Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nın başladığı günden bu yana koordinatörlüğünü üstlenen, ilk 5 yıl üst üste jüri başkanlığı yapan ve 10 Ocak 2018 tarihinde yaşamını yitiren İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) üyesi gazeteci-yazar Vecdi Altay anılacak ve anısına Vecdi Altay Özel Ödülü verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen adaylar detaylı bilgi ve başvuru formuna Bergama Belediyesi'nin resmi internet sitesi 'www.bergama.bel.tr' 'Kültür Sanat" kısmından ulaşabilir. Bilgi için ise 'http://www.bergama.bel.tr/Home/Page/218' adresine bakılabilir.

BERGAMA (İzmir), ()

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