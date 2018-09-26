Sakin şehir 'Şavşat'ın yeni kaymakamı göreve başladı

Nurbay USTA/ARTVİN, () - ARTVİN'in sakin şehir unvanlı Şavşat ilçesinde kaymakamlık görevine atanan Musa Göktaş görevine başladı.

Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, Şavşat’da göreve başlamanın ve değerli Şavşat halkına hizmet edecek olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını belirtti. Göktaş, "Kamu hizmetlerinin vatandaşlara etkin bir biçimde sunulması için çalışacağız. İlçenin turizm potansiyeli canlandırılmalı. Vatandaşların refah düzeylerinin arttırılması ve iyi olan eğitim düzeyinin daha da yükseltilmesi için hep beraber çalışacağız” dedi.

Göktaş, Şavşat’ın tarihiyle, doğası, kültürel zenginlikleri ve kendine özgü kültürü ile ülkemizin en güzel ilçelerinden biri olduğunu söyleyerek, "Zaten Cittaslow unvanı almış olması daha sonra ülke genelinde en yaşanılabilir kent olarak seçilmesi her şeyi anlatmaya yetiyor. İlçenin kalkınması için bütün kurumlarımız birlik beraberlik içerisinde koordineli bir çalışma ile yatırımların süratle gerçekleşmesi yönünde çaba harcayacağız" diye konuştu.

Göktaş, “Köylerimiz çok çok önemli. Gidilmedik köy bırakmayacağız. Belediye Başkanımız İl Genel meclis üyelerimiz ve diğer kurumlarımızla birlikte köylerimiz ziyaret ederek sorunlarını yerinde tespit edip çözümü noktasında ne gerekiyorsa onu yapacağız.” dedi.

'KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLACAĞIZ'

Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, “Sosyal projeler benim için çok önemli. Özellikle şehit ailelerimiz, engellilerimiz bakıma muhtaç ailelerimizi kimsesiz vatandaşlarımızın kimsesi olacağız, evlerinde ziyaret edeceğiz. Diğer hizmetler bir şekilde yapılıyor ama bu sosyal projelere önem verelim. Bu konuda özellikle desteklerinizi bekliyorum. Hep beraber Şavşat’ı daha yaşanılabilir bir şehir haline getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Karşılama törenine Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk,Garnizon Komutanı Binbaşı Aytunç Ünsay ve diğer daire müdürleri ile sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.