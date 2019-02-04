Sakarya'da helikopter destekli trafik denetimi

Mustafa ÜSTÜBİ/SAKARYA, () - SAKARYA İl Jandarma Komutanlığı, D-650 Karayolu'nda helikopter desteği ile trafik denetiminde bulundu.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, dün D-650 Karayolu'nun Adapazarı-Poyrazlar ve Ferizli-Sinanoğlu kavşağında oluşturulan uygulama noktalarında helikopter destekli denetimde bulundu. Denetimlerde 175 aracın evrakları kontrol edilirken, 255 kişinin kimlikleri sorgulandı. 28 sürücüye çeşitli kural ihlali gerekçesi ile ceza kesilirken, 6 araç trafikten men edildi, haciz ve yakalamalı 2 araç ise yediemin otoparkına çekildi.

Jandarma yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Bu uygulamadaki amacımız İçişleri Bakanlığı'nın 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi' kapsamında suç ve suçlularla mücadele etmek, bölgede meydana gelen trafik kazalarını azaltmak, vatandaşlarımızı trafik konusunda bilinçlendirmek ve trafik kurallarının insan hayatındaki önemine dikkat çekmektir. Trafik denetimlerinin havadan helikopter-drone, yerden trafik araçları ile bundan sonra da devam edecektir." dedi.

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