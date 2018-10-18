Saimbeyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'nci yılı törenle kutlandı.

Kutlamalar, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Tarsus ve Adana'dan gelen çetecilerin katılımıyla düzenlenen yürüyüşle başladı. Hükümet Konağı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden kutlamalara Saimbeyli Kaymakamı Cem Gümrükçü, İlçe Belediye Başkanı Şahin Gökçe, çevre ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende açılış konuşmasını Saimbeyli İlçe Belediye Başkanı Şahin Gökçe yaptı. Gökçe, "Bugün Saimbeyli'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'nci yıl dönümünü kutluyoruz. Bu güzel ilçemizin düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünde bize bu onuru bu sevinci bu bayramı yaşatan kahramanlarımızı saygıyla minnetle rahmetle anıyorum. Tüm halkımızın 18 Ekim Kurtuluş Bayramı'nı kutluyorum" dedi. Yapılan açılış konuşmasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi folklor ekibinin gösterisi ve mehteran takımı, kutlamaya katılanlara gösteri sundu.



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