Saimbeyli'de asbestli boruların değişimi gerçekleştiriliyor

ADANA Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, Saimbeyli ilçe merkezinde yaklaşık 2 kilometrelik içme suyu hattı ve asbestli boruların değişimi projesini başlattı.Ağustos ayı içerisinde çalışmaya başlayan ekipler, Saimbeyli’ye 75, 110 ve 165’lik olmak üzere yaklaşık 2 kilometre HDPE sağlıklı içme suyu borularını döşeyerek bölge halkının sağlıklı su içmesine olanak sağlıyor. Söz konusu projenin Eylül ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü, bu kutlu dava yoluna çıktığında ‘bir şey değişecek, her şey değişecek’ demişti. Bizler de bu sözü yerde bırakmamak adına hem Adana içinde hem de ilçelerimizde her türlü soruna çözüm üretiyor ve devasa projeleri hayata geçiriyoruz"dedi.

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