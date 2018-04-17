Sahte bal ve pekmezler imha edildi

HATAY'ın İskenderun İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimlerde sahte 110 kilo bal ve 20 kilo pekmez ele geçirdi.İskenderun Belediye Zabıta ekiplerinin, Seyyar olarak bal ve pekmez satan satıcıyı yakalayarak ürünlere el koydu. İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürü Bekir Aksoy, ekiplerin kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdürdüklerine dikkat çekerek şunları söyledi: “Eski SSK hastanesi civarında sahte bal sattığını tespit ettiğimiz seyyar satıcıya ceza-i işlem uygulayarak söz konusu ballara el koyduk. Halk sağlığını tehdit eden, ucuz ve kalitesiz ürün satarak haksız rekabet oluşturanlara karşı denetimlerimize devam edeceğiz. Ele geçirilen sahte bal ve pekmez ise imha ettik.”İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ise, “Şehrimize dışarıdan gelerek ürün satmaya çalışan, esnaflar arasında haksız rekabet oluşturdukları gibi kalitesiz ürünle de vatandaşların sağlığı ile oynayan her türlü satıcıya yasaların öngördüğü şekilde müdahale ediyoruz. Bundan sonra da bu gibi durumlara karşı vatandaşımızın desteğini alarak, söz konusu olumsuzlukların önüne geçmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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