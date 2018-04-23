Sahrap Soysal, ANKAmall’da Anadolu’nun lezzet haritasını çıkarttı

ANKARA, () - ECE Türkiye Proje Yönetimi tarafından yönetilen, birbirinden renkli etkinlikleriyle Ankaralıların buluşma noktası olan ANKAmall, ünlü şef Sahrap Soysal’ı ağırladı.

“Yemeklere mutluluk katan kadın” olarak tanınan Sahrap Soysal, hem bilgilendirici hem de eğlendirici bir sohbete imza atarak Ankaralılara adeta bir lezzet şöleni yaşattı.

ANADOLU’NUN ZENGİN YEMEK KÜLTÜRÜ

Ödüllü yemek kitaplarının yazarı ve televizyon programlarının yemek denilince ilk akla gelen isimlerinden olan Sahrap Soysal, yarışmalar ve farklı tariflerle renklendirdiği etkinlikte Anadolu’nun lezzet haritasını da çıkarttı. ANKAmall gurmeleri dediği konuklarıyla birlikte en lezzetli tatları ve onların hangi il ve ilçelerle anıldığını sıraladı. Soysal, her yörenin kendine has lezzeti olduğunu söyleyerek gezdiği yerlerden ve lezzetlerden şu örnekleri verdi:

“En lezzetli domates Çanakkale Biga, en güzel ekmek Trabzon Vakfıkebir, en güzel cezerye Mersin, havuç Konya Ereğli, turp Osmaniye, testi kebabı Yozgat, simit Adana, kestane Ödemiş, patates Afyon Şuhut, tahin Antalya, en güzel kaşar peyniri Kars, tulum Erzincan’ındır. Yemeklerden ise, analı kızlı Malatya’ya özel, en güzel içli köfte Mardin, Tunceli Babiko, pide Samsun, çöp şiş Aydın Ortaklar, yoğurt Silivri, pişmaniye Kastamonu, zeytinyağı Ayvalık, köfte Akçaabat, Tekirdağ, Sivas, İnegöl bilinir ama en güzel köfteyi Rumelililer yapar.”

‘ZEYTİNYAĞINI SOFRADAN EKSİK ETMEYİN’

Mutfakta zeytinyağının büyük önemi olduğunu anlatan Soysal, “Sağlıklı yaşamın anahtarı zeytinyağıdır. Tereyağı da olmalı, peynir de. Peynir evin karakolu, tereyağı da evin direğidir” dedi.

Sahrap Soysal, kendisini ilgiyle izleyen konuklarına yemeğin hayata mutluluk kattığını anlattı. Hayatın zaten sıkıcı olduğunu ve renklendirmek gerektiğini söyleyen Soysal, büyük küçük kendisine eşlik eden konuklarla birlikte sahnede dans ederek eğlenceli anlar yaşattı. Kısır, salata ve soslara uygulamalı örnekler veren ünlü şef, hem tariflerini paylaştı hem de yaptığı lezzetleri ziyaretçilere ikram etti.

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