Sahnede Alman keman virtüözü

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), konserler dizisi kapsamında Alman keman virtüözü Tobias Feldmann'ı konuk etti. Genç sanatçı kemanıyla izleyenleri büyüledi.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşen konserde müzik dünyasının en prestijli yarışmalarından 'Kraliçe Elisabeth Joseph Joachim' ve 'Almanya Müzik Yarışması'nda elde ettiği derecelerle tanınan keman virtüözü Tobias Feldmann, solist sanatçı olarak sahnede yerini aldı.

Avustralyalı şef Daniel Smith'in yönettiği konserde genç kemancı Tobias Feldmann, 1769 yılı Nicolo Gagliano yapımı kemanıyla Polonyalı besteci Mieczyslaw Weinberg'in keman konçertosundan "Allegro molto", "Allegretto", "Adagio", "Allegro risoluto" adlı bölümleri seslendirdi. Sahnedeki performansıyla da dikkatleri üzerinde toplayan sanatçıya orkestra eşlik etti.

Müzikseverlere kemanıyla keyifli bir akşam yaşatan genç keman virtüözü Tobias Feldmann, izleyenlerin alkış yağmuru altında çiçekle teşekkür edilerek sahneden ayrıldı.

Konserin ikinci bölümünde ise ADSO, Alman besteci Felix Mendelssohn'un 1830 yılında 'mutluluk dağıtan doğa ve tarih harikası bir ülke' olarak gördüğü İtalya'yı ziyareti sırasında bestelediği 4 numaralı 'İtalyan' adlı senfonisini seslendirdi.

ADSO'nun konserler dizisi, 25 Ocak Cuma akşamı Orhun Orhon'un yöneteceği, keman sanatçısı Dalibor Karvay'ın solist sanatçı olarak sahneye çıkacağı keman dinletisiyle devam edecek.

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