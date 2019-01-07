Sahipsiz sokak hayvanları için anlamlı çalışma

Mehmet BULDU/YENİŞEHİR(Bursa),() - YENİŞEHİR Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Yenişehir Beşiktaşlılar Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, sahipsiz sokak hayvanları için hazırlanan kulübeler beslenme odaklarının yanlarına yerleştirildi.

Yenişehir Beşiktaşlılar Derneği üyeleri tarafından hazırlanan kulübeler, sokak hayvanlarının ağırlaşan kış şartlarında soğuktan etkilenmemeleri için 'Soğukta Yardıma Muhtaç Birileri Var' sloganıyla sahiplerini buldu. Programa Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Yenişehir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Taner İtak ve Dernek üyeleri, hayvan sever vatandaşlar, basın mensupları ve belediye personeli katıldı. Belediye Başkanı Süleyman Çelik, projede emeği geçenlere teşekkür ederek "Önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attığınız için Yenişehir Beşiktaşlılar Derneği Başkan ve üyelerini gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Yenişehir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Taner İtak da dernek olarak birçok sosyal sorumluluk projesi yaptıklarını belirterek, "Bizden önceki yönetici abilerimiz de birçok sosyal sorumluluk projesine imza attılar. Özellikle engelli vatandaşlara yönelik birçok projemiz olmuştu. Şimdi de yönetim olarak böyle bir proje yapmayı uygun bulduk. Bundan sonra da bu tür sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek. Projemize katkı sunan bütün yönetici arkadaşlarımıza ve Belediye Başkanımızın şahsında tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmalardan sonra Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve Yenişehir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Taner İtak, dernek bağışlarıyla alınan mamaları beslenme odaklarına bıraktılar.

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