Şahin : Türkiye'nin en modern çöp depolama sahası

SAMSUN,() - KATI Atık Depolama Sahası'nı gezen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Bu tesis ile çevre bilinci hep ön planda tutuluyor. Çıkan metan gazı da elektrik enerjisine dönüştürülüyor" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, belediye tarafından yapılan Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda ve burada oluşan çöp gazını elektrik enerjisine çeviren üretim santralinde incelemelerde bulundu. Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait birimleri, işletmeleri ve tesisleri ziyaret ederek buralar hakkında bilgi edinmeyi sürdüren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun’un tüm ilçelerinden gelen çöplerin toplandığı Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’na gelerek Çevre Mühendisi Yağmur Eraslan’dan tesisin işleyişi hakkında bilgi aldı.

ÇEVRE BİLİNCİ HEP ÖN PLANDA TUTULUYOR,ÇÖPLER ELEKTRİK OLUYOR

Samsun’a Türkiye'nin en modern çöp depolama sahasının kazandırılmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Şahin, "Tesisi ziyaretimizde bize aktarılan bilgiler gerçekten gurur verici. Burada ameliyat atıklarının steril hale getirildiği bir sterilizasyon tesisi, geri dönüşüm tesisi, metan gazını elektrik enerjisine çevirerek elektrik üreten tesisimiz ve sızıntı suyu artıma tesisimiz var. Yani Katı Atık Depolama sahasında olması gereken çok şeyin ötesinde bir alan burası. Bu yatırımlar ve çalışmalar sayesinde şehrimizin geneli, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir hale geldi. Tesisi Samsun'a kazandıran herkesin emeğine yüreğine sağlık" dedi.

Şahin, günlük 750 ton civarında çöp depolanan Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisinde aylık 23 bin hanenin elektrik tüketim ihtiyacını karşılayacak enerji üretildiğini de sözlerine ekledi. Şahin, ardından Avdan Mahallesi'nde devam eden yol genişletme çalışmalarını da inceledikten sonra, yeşil alan olarak düzenlenecek eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bulunduğu alanı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Şahin’e Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Vatansever ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Çam eşlik etti.

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