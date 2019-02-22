Şahin: KÜSGET’in altyapı sorununu görmezden gelemezdik

GAZİANTEP Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin yıllardır kaderine terkedildiğini belirterek, “Belediyecilik iki çiçek dikmeyle olmaz. KÜSGET’in altyapı sorununu görmezden gelemezdik. Bu sorunu çözmez, üzerine bir de çiçek dikip belediyeciyim derseniz, o iş yanlış olur” dedi.

Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleştirilen esnaf toplantısına katılan Başkanı Şahin, Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) esnafının sorunlarını dinledi, seçilmesi halinde yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

KÜSGET’in şehir için önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Şahin, daha önce esnafın yaşadığı sıkıntılara değindi.

Başkan Şahin, şunları söyledi: “Yıllardır kaderine terkedilmiş sanayi sitesi için ‘özel alan, karışamazsınız’ dediler. Ama kardeşimin aş ürettiği burada ‘özel alan olamaz’ dedik. ‘Kim bana ceza yazıyorsa yazsın ben buraya hizmet vereceğim’ dedim. Çünkü buranın hizmete ihtiyacı vardı. Altyapı, üstyapı perişan haldeydi. İlk verdiğim karar burayı düzenlemek oldu Çünkü biliyorum ki bu bölge üretim merkezi. Biz burayı ihya etmeseydik, bugün burası rekabet edemez bir durumda olurdu. Size kardeşim, ‘para toplayın kendiniz yapın’ diyecek durumumuz yok. Zaten yaşam çok zor, insanlar zor ayakta kalıyor. Bir de size bu yükü yükleyemezdik. Bize düşen sizin çalışma koşullarınızı rahatlatmaktır. Belediyecilik iki çiçek dikmeyle olmaz. Buranın altyapı sorununu görmezden gelemezdik, bunu çözmez üzerine bir de çiçek dikip belediyeciyim derseniz, o iş yanlış olur. Altyapısıyla üstyapısıyla sıcak asfaltıyla büyük bir seferberlik başlattık. 4 sene içerisinde Büyükşehir tarafından buraya harcanan para 100 milyon TL’yi buldu. Burası ana damar şehrin kalbi şehrin nabzı şehrin aklı. Siz rahat edersiniz memleket rahat edecek.”

GAZİRAY VE METRO ULAŞIM SORUNUNU ÇÖZECEK

KÜSGET esnafının yaşadığı en büyük sorunlardan bir olan ulaşım sorununa çözüm bulacak Gaziray ve Metro çalışmalarını anlatan Şahin, “34 metre alttan gidecek olan sürücüsüz Metro sistemiyle, Gar ile şehir hastanemizin arası 45 dakikadan 10 dakikaya inmiş olacak. Yani şehrin bir ucundan diğer ucuna 10 dakika da geçmiş olacaksınız. Demir ağlarla örmek ve şehri yer altına indirmek bizim için çok önemliydi. Çalışmaları tamamladık temelini atacağız. En büyük işimiz Metroyu Gaziray’a bağlamak olacak. Gidip gelirken görüyorsunuz ‘Başkanım burada ne oluyor?’ diye soruyorsunuz. Oduncular’dan başlayıp mevcut kara tren hattını 4 hatta çeviriyoruz. İkisi, şehirlerarası hızlı tren. Osmaniye'den gelip Habur’a kadar gidecek. Diğer iki hatta küçük sanayi ile organize sanayi arasındaki 25 kilometrelik yolda gidip gelecek. İlk başta 100 bin insan taşıyacak. 16 istasyon yapıldı. Oduncular ile şehir merkezi arasında 10 kilometre yolu deneme seferleri 2 ay kadar başlayacak. Şehrin içinden geçerken aç kapa sistemi ile trafiği felç etmeyeceğiz. Bunu biz belediye yatırımından Ankara'ya giderek devlet yatırımına dönüştürdük. Bu projede bize düşen şu anda sadece vagonlar almak. İşin özü şu: iş bilenin kılıç kuşananın” ifadelerini kullandı.

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