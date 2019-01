Şahin: İmkanlarımızı öğrencilere seferber ettik

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkânları öğrenciler için seferber ettiklerini kaydederek, öğrencilere daha verimli, daha fazla yaşam alanları sağlamak adına birçok projeyi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, eğitimin ve öğretimin çağın gereklerine uygun olarak sürekli değişen, gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreç olduğunu belirtti.

Gaziantep’te 591 bin 835 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını aktaran Şahin, “Elimizde bulunan genç hazinenin ne kadar büyük olduğunu görüyor, tüm imkânlarımızı siz öğrenciler için seferber ediyoruz. Çünkü biz bu gücün farkındayız. Yeni yönetim modelimiz sayesinde etkinliği ve sorun çözme kapasitesi artan Milli Eğitim Bakanlığımız, bu dönemde hayata geçireceği reformlarla Türkiye’nin önünde yeni ufuklar açacak, ülkemizin en önemli payandası olan eğitimi yüceltecektir" dedi.

314 okulda genel bakım ve onarım çalışması yürüterek öğrencilerin sağlıklı yapılarda eğitim almasına katkı sunduklarını anlatan Fatma Şahin şöyle devam etti:

"Biz her zaman sınırsız, kısıtlamasız ve eleştirel düşünmeye açık bir eğitimden yanayız. Bu sebeple kitap okuma alışkanlığını edinmeniz için sizleri Gaziantep Çocuk Kütüphanemize, Gaziantep Sanat Merkezi Kütüphanemize, Kavaklık Kitap evimize ve tüm kitap kafelerdeki kitaplarımızla buluşmaya davet ediyorum. İnsanı değerli kılan ve toplumu yücelten eğitimdir. Genç ve dinamik nüfusa sahip ülkemizin hayallerini gerçeğe dönüştürme mücadelemizde en büyük güç kaynağımız nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesiller için biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak buradayız. Bugün itibariyle 314 okulumuza genel bakım-onarım işleri, boya-dış cephe yapım işleri, spor salonu tadilatı ve yapımı, Atatürk köşesi ve halı saha kazandırılması gibi geniş yelpazede birçok destek verdik. Sizlerle ulvi hedeflerimize ulaşmak için her zaman hizmet ve yatırımlarımızın devam edeceğinden kuşkunuz olmasın. İnsandan yana ve insana hizmetten yana yapılacak her şeyde karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz. Birinci yarıyılın sona ermesi nedeniyle gözbebeğimiz siz öğrencilerimizin ve sizleri hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini, başarılarının ve azimlerinin artarak devam etmesini temenni ediyor, iyi tatiller diliyorum."

