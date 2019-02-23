Şahin, esnafa projeleri anlattı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gıda Toptancıları Sitesi (GATEM) Esnaf Toplantısı'na katıldı. Şahin, gıda toptancı esnafına seçilmesi halinde yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Şahin, Gaziantep'te birlik ve beraberle içerisinde sevgi modeli, kardeşlik modeli oluşturulduğunu belirterek, “Kurucu Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde yetim, yaşlı, mağdur, kadın gibi dezavantajlı gruplara devletin merhametli ve şefkatli yüzünü yaptığımız çalışmalarla gösterdik. Cumhurbaşkanımız bana, 'merkez karar ve yönetim kurulunun aldığı kararla sizi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermeye karar verdik' dedi. Cumhurbaşkanıma, 'büyük bir gurur ve şeref duyarım' dedim, şehrime geldim. Çok şükür doğduğum, büyüdüm topraklara hizmet etmeyi Allah, nasip etti. 2014 yılında vatandaşlarımızın verdiği destekle 'bismillah' dedik 1027 projeyi başlattık. Aman ya rabbim vekillik, bakanlık bu dönem, bu coğrafyada bütün Dünya'nın hesabı üzerinde korkunç bir dönem geçirdik. Başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Dibimizde savaş bir taraftan şehri korumamız lazım, çünkü biz barajız, biz bu coğrafyanın sigortasıyız. Bir taraftan dünyanın bir hesabı var kan var gözyaşı var, insanlar kimyasal bombaların altında canını kurtarmaya çalışıyor. Bir yandan şehrin beklentileri var şehrin yaşam kalitesini aşağıya çekmememiz lazım. bu şehirde iki defa patlama yaşadık. Önce emniyet ardından 55 canın yaşamını yitirdiği düğündeki patlamayla karanlık günler yaşadık. Haftalardır uyuyamadım, kabuslarda görmediğim kadar ağır bir durumla karşı karşıya kaldık. Her şerde bir hayır var dedik. Cumhurbaşkanımızı çağırdık, durumu gördü. Ankara'ya döndüğünde Fırat Kalkanı Harekatını başlattı, teröristlerden bölge temizlendi" dedi.

Şehrin konut açığını kapatmak amacıyla hazırlanan toplu konut projelerinden söz eden Başkan Şahin, Geneyik ve Bayramlı yaşam merkezi hakkında da şöyle dedi:

"Sanayi bölgesinin yanına konut üretemezsen trafik sorunun nasıl halledeceksin. Ha bire servisler gidip gidip geliyor. Bu araçlar suyla mı çalışıyor benzinle petrolle çalışıyor. Toplu konuk sistemi çok önemli. Bayramlı'daki konut alanını meradan çıkarmak için iki yıl çalıştık. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ot parası 25 milyon verdik. Ne yaptık? Şehrin çapını genişlettik. Kuzey'de; kuzey şehir, güneyde; Bayramlı'da yeni bir şehir kuruyoruz. 11 milyon metrekare alanda yükselecek konutlar hızlı bir biçimde tamamlanacak."

Gaziantep ve bölgesinde her türlü taşıma ve nakliye faaliyetlerini Lojistik Merkezi'nde toplanacağını anlatan Başkan Fatma Şahin, “Aynı zamanda Gümrük hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle kent merkezinin kuzeyinde 300 hektar alanda nazım imar planı ve uygulama imar planı onaylandı" diye konuştu.

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