Şahin: Antep halkının destansı zaferi, 'Gazilik' unvanıyla taçlandırıldı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yayımladığı kutlama mesajında Antep halkının hürriyet ve istikbali için yazdığı destansı zaferinin, 'Gazilik' unvanıyla taçlandırıldığını bildirdi.

8 Şubat Ayıntap’a “Gazilik” unvanı verilişinin 98’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, kalpleri vatan sevgisiyle dolu Anteplilerin, düşman karşısında gösterdiği direnişle yazdığı kahramanlık destanı sonucunda, şehrin şanlı tarihinin “Gazilik” gibi anlamlı ve onurlu bir unvanla taçlandığını aktardı.

Başkan Şahin, vatan, millet sevgisinden ve hür yaşama aşkından başka silahları olmayan ataların, özgürlük yolunda ölüme cesaretle koştuğunu belirtti.

Başkan Fatma Şahin, şunları kaydetti: “Antep’in Gaziantep’e yolculuğu, atalarımızın gözü karalığı ve cesaretiyle başladı. Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum’ inancı, azim ve kararlılığıyla açlık ve yokluk içindeki bu şehir, 11 ay boyunca, 6 bin 317 şehit ve sayısız kahramanla istiklal ve istikbal için mücadele etti ve kazandı. Ülkenin hemen hemen her noktasında devam eden milli mücadelemizde Gaziantep’imiz adeta ikinci bir Plevne savunması ya da ikinci bir Çanakkale Harbi olarak tanımlayabileceğimiz bir direniş göstermiş ve tam bağımsızlığa giden yolda yaptığı katkı nedeniyle ’gazilik’ unvanını hakkaniyetle, bileğinin hakkıyla almıştır.

Kahramanlık destanıyla Antep, 8 Şubat 1921 tarihinde, Kurtuluş Savaşı henüz devam ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çıkardığı 93 numaralı kanunla, ‘Gazilik’ unvanını aldı ve bir şehrin adını değiştiren direniş, tarihin tozlu sayfalarına altın harflerle yazıldı. Bu savunma Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Onlar yalnız Antep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar’ sözleriyle, her zaman örnek olmuştur. Antep halkı olarak, bu kadim topraklar için, hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, boyun eğmeyeceğimizi ve hürriyetimizden vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya geçmişte ispat ettiğimiz gibi bugünde aynı kararlılık ve azimle yolumuza devam edeceğiz. Bize bırakılan mirasa sahip çıkacak ve rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızı ilelebet bu topraklar üzerinde dalgalandıracağız. İstiklal Mücadelesi ve Kurtuluş Savaşı sonunda ‘Gazilik’ unvanı alan üç kişi ve kurumdan biri olan; Gazi Mustafa Kemal ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden sonra, bu onura erişen tek şehir olmamızı sağlayan atalarımızla, dedelerimizle, kahramanlarımızla bir Gaziantep çocuğu olarak büyük gurur duyuyorum. ‘Ben Gaziantepliyim’ deme onurunu bizlere yaşatan aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi, Antep’in tüm gücüyle direnen fedakâr ve cefakâr halkını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

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