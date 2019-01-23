Sahildeki kaçak platform yıkıldı

ALANYA, () - ALANYA Belediyesi sahil kısmında yapımına başlanan kaçak yapıyı yıktı.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı görevliler sahilde yapılmak istenen platforma hemen müdahale etti. Zabıta ekipleri ayrıca işletme sahibini uyararak plajlarda bulunan platformları kaldırtırken, kaçak yapı çalışmalarına başlanan platform ise iş makineleriyle yıkıldı.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, "Öncelikle halka açık alanlarda yapılan işgallere taviz vermeyeceğiz. Uyarıları dikkate almayan işletme sahiplerine iş yerlerindeki ve sahildeki yapıları için müdahalede bulunduk. Bugün Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplere gelen ihbar üzerine gidildi. Yapılan denetimlerde vatandaşlarımızın denize girdiği alanları işgal eden platform iş makineleriyle kaldırıldı. Alanya Belediyesi olarak kaçak yapı ve işgallere geçmişte olduğu gibi bundan sonra da taviz vermeyeceğiz" dedi.

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