Sahil yolunda seçici göz uygulaması

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde son 1 ayda seçici göz uygulamasıyla kırmızı ışık ihlali yapan 155, seyir halinde cep telefonuyla konuşan 111 sürücüye trafik cezası uygulandı.

Finike- Kumluca D400 karayolu üzerinde trafik ekipleri tarafından seçici göz sivil ihbarlı kontrol yapılıyor. Kumluca Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nde görevli ekipler farklı yer ve saatlerde ihbarlı kontrolle seyir halindeyken cep telefonuyla konuşanları, kırmızı ışık ihlali yapanları ve emniyet kemeri takmayanları tespit ederek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen cezaları uyguluyor.

Bölge Trafik İstasyon Amiri Ramazan Canbaş, "Seçici göz uygulamasıyla trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı Kumluca- Finike D- 400 karayolundaki Elmalı kavşağında, Finike ve Kumluca istikametine çift yönlü olarak ihbarlı seçici göz uygulamamız devam etmektedir. Çünkü burada son zamanlarda yoğun şekilde trafik kazası meydana gelmiştir. Amacımız trafik kazalarını en aza indirmektir. Yaklaşık 1 aylık sürede yapmış olduğumuz kontrollerde kırmızı ışık ihlali yapan 155 kişiye, seyir halinde cep telefonuyla konuşan 111 sürücüye trafik cezası uygulanmıştır" dedi.

Trafik kontrol noktasını ziyaret eden Ridetalya Motosiklet Kulübü Başkanı Derya Teziç, Kumluca Bölge Trafik İstasyon Amiri Komiser Ramazan Canbaş ve trafik polislerine teşekkür ederek, "Trafik ekiplerimiz bizim can ve mal güvenliğimiz için 24 saat görev başında. Polislerimize yardımcı olmak ve trafik kurallarına uymamız bizim vatandaşlık görevimizdir" diye konuştu.

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