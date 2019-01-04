Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()HATAY'ın İskenderun ilçesinde yapımı tamamlanan Sahil Cami ibadete açıldı.

Caminin açılışı için düzenlenen törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Camiyi eşi Nihal Atakaş’ın adını vererek yaptıran hayırsever işadamı Recep Atakaş ve çevre belediye başkanları ile davetliler katıldı. Camide ilk hutbe İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından okundu. 3 bin kişinin aynı anda ibadet edebildiği caminin açılışında konuşan İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, "Rabbim bugün ibadete açmış olduğumuz camimizi başta İskenderun ilçemiz olmak üzere bütün ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile kılsın. Cuma namazı itibariyle camimizi ibadete açmış olduk" dedi.

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