Sahil Belenli yoluna asfalt

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, genişleterek güvenli hale getirdiği 6 kilometrelik Kaş Belenli sahil grup yolunu asfaltlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2018 yılı programındaki yollarda asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bakım, onarım ve stabilize yol ekipleri bu kapsamda, Kaş Belenli sahil grup yolunda asfalt öncesi çalışma başlattı. Grup yolunun dar olan bölümleri ve keskin virajları genişletilirken, çökme yapan yerler dolgu malzemesi ile sıkıştırılıyor.

Ekipler, 6 kilometre uzunluğundaki grup yolunun altyapısı tamamlanan bölümlerinde sathi asfalt çalışmalarına başladı. Başkan Danışmanı İsa Akdemir, yürütülen çalışmaları denetlemek üzere Kaş'a geldi. Akdemir'e, Sahil Belenli Muhtarı Bilal Korkut eşlik etti. Muhtar Korkut, “Keskin virajlar nedeniyle yolumuz tehlike arz ediyordu. Büyükşehir Belediyesi sayesinde virajlardan kurtulduk ve yolumuz emniyetli ve konforlu bir hale geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'e ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI