Sağlıkta şiddete hayır

Erol AKKIR/ANTALYA, () - İSTANBUL'da hastası tarafından silahlı saldırıya uğrayan ruh ve sinir hastalıkları uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybetmesi, Antalya'da sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.

Antalya Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi ve Aile Hekimleri Derneği üyeleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi A Blok önünde basın açıklaması yaparak Dr. Fikret Hacıosman'ın yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı. Grup adına basına açıklama yapan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, bir meslektaşlarını daha silahlı saldırı sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.

Dr. Fikret Hacıosman'ın dün öğle saatlerinde İstanbul'da çalıştığı özel hastanede, eski hastası olduğu iddia edilen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralandığını, gece saatlerinde yoğun bakımda yaşamını kaybettiğini kaydeden Nursel Şahin, "Ülkemizde sağlık çalışanları her geçen gün onlarca kez şiddet yaşamaktadır. Sağlıkta şiddet azalmak bir yana, hızlanmakta, meslektaşlarımızı silahla yaralamaya, öldürmeye varan infial yaratıcı boyutlar kazanmaktadır" dedi.

Türk Tabipler Birliği'nin sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm yollarını kamuoyu ile paylaştığını, her şiddet vakasında yetkilileri bir kez daha göreve çağırdığını ifade eden Şahin, "TTB şiddeti önlemede daha etkili olacak caydırıcı niteliğe sahip cezalar öngören yasa tasarıları hazırlamış, bunların TBMM'de kabul edilmesi için çaba sarf etmiştir" dedi.

Silahlanmanın zaman kaybetmeden kontrol altına alınması gerektiğine değinen Nursel Şahin, "Tabip odalarının ve Türk Tabipler Birliği'nin aklı ve yüreği hekimlerle birliktedir. Sağlıkta şiddetin kanıksanmasını kabul etmeyeceğiz ve onu durdurana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Sorunu ele almak için TBMM Başkanı ve Sağlık Bakanı ile acil görüşme talebimizi kamuoyu önünde kendilerine bir kez daha iletiyoruz" dedi.

Antalya Tabip Odası Başkanı Şahin, "Şiddetin ve diğer sorunlarımızın çözümü için Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir çalışma grubu oluşturulmasını ortak akla inanmanın ve meslek örgütlerini merkeze alan çağdaş demokrasi anlayışının bir gereği olarak görüyor ve bu talebimizi de yineliyoruz. Sağlıkta şiddetin engellenmesi için TBMM'ye sunduğumuz yasa teklifinin yeni yasama döneminde ivedilikle yaşama geçirilmesini bekliyoruz" dedi.

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