Sağlıkta öncelik, kaliteli hizmet

MERSİN, () - MERSİN'de bir toplantıya katılan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, vatandaşlara erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı yataklı sağlık tesislerinin yerinde değerlendirme toplantısı, Mersin Şehir Hastanesi'nde yapıldı. Ülke genelinde hizmete giren ilk şehir hastanesinin Mersin'de bulunduğunu belirten Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, "Bu hastanemiz, kendisinden sonra hizmete giren ve girecek olan diğer hastaneler için öncü konumdadır. Bakanlık olarak hedefimiz, vatandaşlarımıza erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır. Sağlık çalışanları devletimizin gülen yüzü olmalıdır" dedi.

Toplantıda bir sunum yapan Şehir Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Bahar Aydınlı ise hastanenin hizmete girdiği 3 Şubat 2017 tarihinden bugüne yaklaşık 4 milyon hastaya hizmet verdiğini ifade etti. Hastanedeki hasta ve çalışan memnuniyetini üst seviyeler çıkarmak istediklerinin altını çizen Aydınlı, "Kaliteli sağlık hizmeti vermek için mesai mefhumu gözetmeden, fedakarca görev yapıyoruz. Sağlık turizmi alanında yeni yapılan düzenleme ile hastanemizin potansiyelini sağlık turizmi alanında değerlendirerek ilimize ve ülkemize katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI