Sağlıklı su için hatlar yenileniyor

Muammer İRTEM/BURSA() - BURSA'da Kesintisiz ve güvenilir içme suyu temininde önemli altyapı çalışmalarına imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Yenişehir'in İncirli ve Eğerce Mahallelerinde içme suyu hattı yenileme çalışmalara başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla örnek projelere imza atan BUSKİ Genel Müdürlüğü, tarafından gerçekleştirilen çalışmada İncirli Mahallesi ve Eğerce Mahallesi'nin eskiyen içme suyu hatları değiştiriliyor. Çalışma kapsamında İncirli Mahallesi'ne 140 milimetre ve 75 milimetre çapındaki HDP borular ile 4 kilometre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Yine aynı çalışma kapsamında Eğerce Mahallesi'nde 300 milimetre ve 110 milimetre çapındaki HDP borular ile 4 kilometre içme suyu hattı, 3 kilometre kanalizasyon hattı ve 600 metre de yağmursuyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

Yenişehir'in İncirli ve Eğerce Mahallelerine yapılan altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ''BUSKİ Genel Müdürlüğü vasıtasıyla halkımıza kesintisiz ve güvenilir içme suyu sağlama noktasında var gücümüzle çalışıyoruz. Yenişehir'in İncirli ve Eğerce Mahallelerinde eskiyen içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını yenileriyle değiştirdik. Hedefimiz sorunsuz altyapılar ile sorunsuz şehirler ve sorunsuz ilçeler inşa etmek'' dedi.

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