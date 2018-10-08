Sağlıklı psikoloji için öneriler

ANTALYA, () - MEMORİAL Antalya Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nden Uz. Dr. Nehir Kürklü, '10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü' nedeniyle, ruh sağlığının önemi hakkında bilgi verdi, önerilerde bulundu.

Nehir Kürklü, ruhsal bozuklukların kişinin biyopsikososyal yapısını bozduğunu ve kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediğini, kişinin işlevselliğini azaltıp gün içerisindeki performansını düşürdüğünü söyledi. Ruhsal sağlığı bozulan kişinin işyerinde konsantrasyon güçlükleri yaşadığını aktaran Kürklü, "Dikkatini toparlayamaz, zamanla tahammül gücü azalır ve kişilerarası ilişkileri bozulmaya başlar. Uyku kalitesi olmayan kişiler uykuya dalma ve sabah uyanma güçlükleri yaşar. Kişide zamanla tükenmişlik belirtileri ortaya çıkar. Halsizlik, gün içinde yorgun hissetme, unutkanlık, enerji azlığı, hayattan eskisi gibi zevk alamama, değersizlik düşünceleri, kaygı ve endişe artışı görülebilir" dedi.

BEDEN SAĞLIĞINIZI DA ETKİLİYOR

Ruhsal sıkıntılar yaşayan kişilerde birtakım bedensel belirtilerin de ortaya çıkabildiğini belirten Kürklü, "Bunlar baş ağrıları, sindirim sistemi bozuklukları, cilt reaksiyonları, yaygın vücut ağrıları, cinsel fonksiyonlarda bozulma, çarpıntı, nefes almada güçlükler olarak sayılabilir. Psikiyatrik belirtiler yaşayan kişiler yaşadıkları bu durumu gelip geçici bir sorun olarak görerek kendi başlarına üstesinden gelmeye çalışabilir. Bu durum tedavi sürecini daha da zorlaştırabilir" diye konuştu.

UZMANA BAŞVURMADAN İLAÇ KULLANMAYIN

Psikolojik durumu ile ilgili çaresizlik hissedenlerin bu durumu alkol ya da madde kullanarak geçirmek isteyebileceğini aktaran Nehir Kürklü, "Sahte iyilik hali yaratan bu yaklaşımlar belirtileri daha da kötüleştirir. Zaman zaman yakın çevreden bir kişinin önerisiyle ilaç kullanımına başvurulabilir. Bir uzman önerisi olmadan kullanılan ilaçlar mevcut durumda etkili olmaz. Psikiyatrik bozukluklar fiziksel hastalıklar kadar özenle ele alınmalıdır. Kendisinde birtakım belirtileri fark eden kişi ya da yakın çevresinde bulunan kişiler bu konuda dikkatli olmalı, en kısa sürede bir uzmana başvurulması sağlanmalıdır. Psikolojik destek alma süreci ne kadar erken olursa kişinin yaşayacağı işlev kaybı, bozukluğun ilerlemesi ve riskli davranışlar önlenir. Bireyin içinde bulunduğu toplumsal rolünü yeniden kazanması kolaylaşır" dedi.

Nehir Kürklü, sağlıklı psikoloji için şu önerilerde bulundu:

"Yaşam şeklinizin düzenli olması önem verin. Düzenli yürüyüş, yüzme ya da diğer spor aktivitelerinde bulunun. Haftanın bir gününü keyif aldığınız bir hobiye ayırın. Günlük en az 7-8 saat uyumaya dikkat edin. Yoğun alkol tüketiminden uzak durun. Hafif besinler tüketmeye ve sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Uzun saatler aç kalmayın. Sosyal medya ve internet kullanımını sınırlayın. Her gün en az yarım saat kitap ya da gazete okuyun ve telefon konuşmalarını mümkün olduğunca azaltın. Hafif müzikler dinleyin ve gün içinde gevşeme egzersizleri yapın."

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