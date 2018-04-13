Sağlıklı Kentler Birliği, Türel başkanlığında Erzurum'da toplanıyor

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başkanlığında çalışmalarını sürdüren, kent, kent sağlığı ve kent sağlığını etkileyen etmenler konu başlıklarında eğitimler, çalıştaylar, konferanslar ve araştırmalar yapan Sağlıklı Kentler Birliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 13-15 Nisan tarihlerinde toplanıyor.

Birliğin 29. Olağan Meclis Toplantısı'nın yapılacağı buluşmada ayrıca Doç. Dr. Gül Sayan Atanur ve Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten'in düzenleme kurulu başkanlıklarında 'Fiziksel Aktivite ve Kentsel Yaşam Kalitesi' konu başlıklı konferans gerçekleşecek. Sağlıklı Kentler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Erzurum konferansı ile ilgili şöyle dedi:

“Üye belediyelerimize yönelik sorumluluklarımızın farkındayız. Bu konferansta da insanların önemli sorunları arasında yer alan fiziksel aktivite ve kentsel yaşam kalitesi konularını ele alacağız. Sporun, bisiklet ve bisiklet yollarının kentsel yaşam kalitemize katkıları üzerinde üye belediyelerimizle fikir alışverişinde bulunacağız. Konferansa desteklerinden dolayı ev sahibi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen ve ekibine teşekkür ederim."

Birliğe üye 70 belediyenin yanı sıra, bakanlıklar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, dernekler ve STK'ların katılımının beklendiği konferans, Erzurum'da kış turizmi ile ünlü Palandöken'de gerçekleşecek.

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