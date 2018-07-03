Sağlıklı Kentler Birliği encümeni toplandı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in başkanlığını yaptığı Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Toplantısı İzmir'in Bayındır İlçesi'nde yapıldı.

Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Toplantısında gündem maddelerini karara bağlayan encümen üyeleri, birliğin çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Birlik Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in başkanlık ettiği toplantıya encümen üyeleri Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli ve Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Damla Toprak katıldı.

'ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'

Toplantı öncesi Birlik Müdürü Murat Ar, birliğin çalışmaları hakkında encümen üyelerini bilgilendirdi. Birlik sekretaryası tarafından hazırlanan gündem maddeleri encümen üyeleri tarafından görüşüldü. Encümen birliğin stratejik plan hazırlanması yönündeki çalışma takvimini karara bağlarken, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Belfast'ta düzenlenecek konferansa katılım konusu da ele alındı. Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Menderes Türel daha sağlıklı kentler için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, encümen üyelerine ve birlik üyesi belediye başkanlarına teşekkür etti.

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