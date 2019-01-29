Sağlıklı dişler özgüveni artırıyor

ANTALYA, () - MEDİCAL Park Antalya Hastane Kompleksi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Kağan Tanrıöver, günümüzde uygulanan tedavi yöntemleri ile ilgili açıklama yaptı.

Ağız bakımı denilince akla diş ağrısı, ağız kokusu ve diş kayıpları gibi problemler geldiğini kaydeden Kağan Tanrıöver, ancak çürük dişler ve diş eti hastalıklarının, diş dizilimindeki çapraşıklıklar, anormal renklenmeler ve diş kayıpları estetiksel sorunları da beraberinde getirdiğini kaydetti. Bu sorunların kişilerin sosyal hayatlarını olumsuz yönde etkileyerek özgüven eksikliklerine neden olabileceğini aktaran Tanrıöver, ileri yaşlarda meydana gelebilecek ağız, diş ve diş eti problemlerine karşı bebeklikten itibaren dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Kağan Tanrıöver, “Pedodonti, çocukların süt ve daimi dişlerini sağlıklı olarak korumayı, çürük, travma vb. durumlarda ortaya çıkan problemleri tedavi etmeyi amaçlayan diş hekimliğinde özelleşen bir uzmanlık alanıdır" dedi.

BEYAZLATMA İŞLEMİ ÇOK ETKİLİ

Çeşitli nedenlerle beyazlığı korunamayan, kırılan, dökülen ve zarar gören dişler için de birçok tedavi yolunun mümkün olduğunu belirten Dt. Tanrıöver, şu bilgileri verdi:

“Daha genç ve güzel görünüm için kaybedilen dişlerin yerine küçük bir cerrahi işlemle çene kemiğine yerleştirilen ve yaşam boyu sağlıklı şekilde kullanabilecekleri yapay diş kökleri yapabiliyoruz. Aynı şekilde sağlıklı bir ağız ve diş yapısı oluşturmak ve estetik gülüşler tasarlamak için diş eti şekillendirme, kompozit ve porselen uygulamalar gibi birçok tedaviyi uygulayabiliyoruz. Genellikle düzgün fırçalamama, beslenme bozukluğu veya bunun dışında birçok sebebi olabilen ve en sık talep edilen işlem bleaching dediğimiz diş beyazlatma yöntemleri oluyor. Kozmetik diş hekimliği uygulaması olarak güvenilirliğini kanıtlamış, uygulaması kolay ve pratik olan diş beyazlatma uygulamaları oldukça hızlı sonuçlar veriyor. Birebir ilişkilerde hem özgüvenin sağlanması hem de karşı tarafa verdiğiniz güven puanını arttırıyor."

Birçok kişinin 'Hollywood Smile' olarak bilinen gülüş tasarımı uygulamalarına yöneldiğini de söyleyen Dt. Kağan Tanrıöver, “Bu işlem için kişinin yüz şekli, ten rengi, cinsiyeti, yaşı, dudak yapısı, dişlerinin rengi, dizilimi ve diş eti formu gibi unsurları göz önüne alıyoruz ve kişiye uygun gülüş tasarımını planlayabiliyoruz" diye konuştu.

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