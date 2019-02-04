Sağlık yöneticileri, evde sağlık hizmeti alanları ziyaret etti

KIRKLARELİ’nde, Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu üyeleri, evde sağlık hizmeti alan vatandaşları ziyaret ederek durumlarını kontrol etti.

Vali Yardımcısı Emre Öztürk başkanlığında, İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Karaman, Merkez İlçe Vakıf Müdürü Şenay Yener Yılmaz, SGK İl Müdür Yardımcısı Niyazi Kaptan, İl Özel İdare Müdürlüğünü temsilen Suna Dalcalı ve sağlık yöneticileri, 'Evde Sağlık Hizmeti' sunulan aileleri evlerinde ziyaret ederek bakımlarını üstlenen aile fertlerini tebrik etti.