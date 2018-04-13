Sağlık turizmini konuştular

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ULUSLARARASI Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) üyeleri, kahvaltı toplantısında sağlık turizminin bugün ve yarınını konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Hasan Subaşı'nın ev sahipliğini yaptığı toplantıya, Dernek Başkanı Dr. Mehmet Kanpolat, Prof. Dr. Selahattin Kumru, Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, Prof. Dr. Üstün Osma, Prof. Dr. Fisun Toraman, Prof. Dr. Deniz Yılmaz ve Antalya'nın tanınmış işadamları katıldı.

UASTED Başkanı Dr. Mehmet Kanpolat, Antalya'nın turizmin başkenti olduğunu, fakat sağlık turizminde istenilen düzeyde olmadığını ifade etti. Dr. Kanpolat, "Yılda 12 milyon turisti ağırlayan Antalya, bir üniversite, 2 eğitim araştırma, 17 devlet, 27 özel hastanesi ile sağlıkta alt yapısı olan bir kenttir. Ancak sağlık turizmi açısından son sıralarda yer almaktadır" diye konuştu.

Bunun iki nedeni olduğunu ifade eden Dr. Kanpolat, ilkinin tanıtım, ikincisinin ise güven sorunu olduğunu söyledi. Dr. Kanpolat, "Tanıtım eksikliği için uluslararası arenada fuarlarda, kongrelerde yer alıp tanıtımlar yapıyoruz. Hestourex bunun en güzel örneği. Güven sorunu olarak turistin sağlığında yaşanan olumsuzluklar maalesef ülkemize karşı bir güvensizlik sorunu ortaya çıkarmaktadır" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve dernek üyesi Hasan Subaşı, sağlık turizmi konusunda herkese özellikle de yerel dinamiklere, kamuya büyük görevler düştüğünü ifade etti. Sağlık turizmi için herkesin ciddi çaba göstermesi gerektiğini söyleyen Subaşı, kendisinin bu konuda her türlü katkıya hazır olduğunu söyledi.

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