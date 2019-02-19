MERSİN, () – MERSİN İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Sağlık Turizminde Süreç Yönetimi' eğitimi başladı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki eğitime Vali Ali İhsan Su, İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, sağlık çalışanları katıldı. Mersin’de faaliyet gösteren kamu ve özel hastanelerde çalışan 60 personeli kapsayan ve 5 gün sürecek olan eğitimin açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Bahçacı, dünyada ve Türkiye’deki sağlık turizminin durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye’nin potansiyeline rağmen dünya sağlık turizminden aldığı payın çok az olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının kamuda da sağlık turizminin önünü açacak olan mevzuat çalışmalarının tamamlama aşamasında olduğunu belirten Bahçacı, "Şu anda dünyada sağlık turizmi pastası 150 milyar dolara ulaşmış durumda ve her geçen gün büyüyen bir potansiyele sahip. Ülkemizin sağlık turizminden aldığı pay ise 1.5-2 milyar dolar civarında. Fakat biz her şeye rağmen uluslararası fuarlarda ilimizin potansiyelini tanıtmaya çalışıyoruz. Amacımız potansiyelimizi tanıtarak aldığımız payı arttırmaktır. Sağlık turizmini sadece sağlık alanını kapsayan bir yaklaşım olarak değerlendirmek eksik bir yaklaşım olacaktır. Sağlık turizmi, yurt dışı ve yurt içi bağlantıları gerektiren, ulaşım, konaklama, yeme-içme gibi birçok sektörü etkileyen bir alan. Arkadaşlarımız tarafından hazırlanarak hayata geçirilen ‘Sağlık Turizminde Süreç Yönetimi’ eğitimi ile bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü ihtiyacı büyük oranda karşılanacaktır" dedi.

Ardından katılımcılara hitap eden Vali Su, Mersin’in 1.5 milyar insanın 1 ila 4 saatlik uçuş mesafesinde olduğunu ifade ederek, "İlimiz gerek sahili, gerek yayları, gerekse nitellikli hasta yatakları ile sağlık turizmi açısından çok önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli iyi kullandığımız takdirde bu alanda ülke ekonomisine çok büyük katkımızın olacağını düşünüyorum. Böyle bir projenin hazırlanarak uygulamaya konmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 5 gün sürecek olan eğitim programına başlandı.

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