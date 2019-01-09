Sağlık turizmi için 'yabancı dil eğitim protokolü' imzalandı

KAYSERİ'de İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Turizmi Birimi ile Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) arasında, hasta bakım hizmeti veren sağlık personelinin yabancı dil öğrenmesi amacıyla, 'yabancı dil eğitim protokolü' imzalandı.Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen protokol, ERSEM Müdürü Prof. Dr. İbrahim Develi ile İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli tarafından imzalandı. 100 saatlik kurs kapsamında sağlık personelinin anamnez alma, rutin kontroller, testler, hayati fonksiyon ölçümleri gibi meslekleriyle ilgili işlemleri İngilizce öğrenerek yabancı hastalarla kolay iletişim kurmaları hedefleniyor. Törende konuşan ERSEM Müdürü Prof. Dr. İbrahim Develi, "Yüksek sorumluluk hissiyatıyla Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile gerçekleştireceğimiz bu projeyle sağlık turizmi kapsamında nitelikli dil bilen eleman istihdamına katkıda bulunmak istiyoruz. Umarız bu proje, tüm Türkiye geneline teşkil eder ve büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye’ye ekonomik kalkınma anlamında değer katar" dedi.İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise, "Özellikle çalışanlarımızın İngilizceyi öğrenip en azından konuşabileceği, anlaşabileceği, hastalara hizmet verirken de iletişimi doğal bir şekilde sağlayabileceği bir eğitim protokolü diyebiliriz. Bizim hem bilimsel anlamda ilerlememiz için hem de dünyada olup bitenden haberdar olmak için İngilizceyi öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu protokol ile tüm ilgili personelimizi bu kursa davet ediyorum" diye konuştu.

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