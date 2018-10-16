Sağlık sorunu savaşçıları; iğde ve keçiboynuzu

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN,()-SAMSUN’DA, 27 yıldır kuruyemiş mesleği ile uğraşan Şenol Şemsi (45), böbrek taşını düşürmede büyük rol oynayan iğde ve sindirim sistemindeki sorunlarla savaş eden keçiboynuzu hakkında konuştu. Şemsi, "İğde ve keçiboynuzu, sağlık sistemimizde yaşanan sorunlarla savaş eden muhteşem ikilidir” dedi.

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Gaziler Meydanı’ndaki işletmesinde 27 yıldır kuruyemiş ürünleri satan Şenol Şemsi, iğde ve keçiboyunuzun, sağlık sorunlarıyla baş etmede büyük rol oynadığını söyledi. Şemsi, vatandaşların iğde ve keçiboynuzuna yılın 4 mevsimi büyük rağbet gösterdiğini de belirtti.

FAYDALAR SAYMAKLA BİTMİYOR

İğdenin satışlarından memnun olduğunu anlatan ve faydalarından söz eden Semsi, “İğde en çok sattığımız yiyeceklerden biri. Bunun nedeni de sağlığa faydalı olması. Doğada yetişen birçok gıda gibi, iğdenin de vücut direncini artırdığı biliniyor. İğde özellikle böbrek taşını düşürme anlamında etkilidir. İnsanlar en çok böbrek taşı düşürmek için iğde alıyor. İğde idrar sorunlarına, cinselliğe, bağırsak problemlerine ve öksürüğe iyi geliyor. Kış aylarında ise grip salgılarını önleme özelliği ile öne çıkıyor. İğdeyi insanlar ayrıca, hem yiyerek, hem de suda haşlayıp çayını yaparak tüketiyorlar. Kokusu da oldukça güzel olan iğdenin, koklandığında zihni açtığını da söyleyebilirim” dedi.

‘KEÇİBOYNUZU RAĞBET GÖRÜYOR’

İğdenin yanı sıra, keçiboynuzunun da rağbet gördüğünü kaydeden Şemsi, “Besin deposu olan keçiboynuzu, özellikle yüksek tansiyonu kontrol etmede ciddi rol oynuyor. Keçi boyunuzu kolesterol seviyesini düşürüyor, ishali tedavi ediyor ve bağırsak ve mide sorunlarına karşı savaşmaktadır. Cinsellik açısından da etkili olan keçiboynuzunu insanlar yılın dört mevsiminde de tüketiyorlar” diye konuştu.

BİLGE: 'BİZİ DİNÇ TUTARDI'

Yöre sakinlerinden İsmail Bilge ise, iğdenin şifalı olduğunu dile getirdi. Bilge, "Biz çocukken, okulların önünde satıcılar iğde satarlardı. Her yerde iğde ağaçları vardı, ağaçlardan kopartır veya bakkallardan alırdık, yani iğdeyi cebimizden hiç eksik etmezdik. Faydalarını bize öğretmişlerdi. Bizi dinç tutardı. Şifa niyetine yerdik. Şimdi eskisi kadar yok" ifadesinde bulundu