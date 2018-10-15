Sağlık-Sen'de Faruk Ozan'la devam

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'da Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Sağlık-Sen Şubesi kongresinde Mehmet Faruk Ozan yeniden başkanlığa seçildi.

Sağlık-Sen Burdur Şubesi'nin 4'üncü olağan kongresi Öğretmenevi Konferans Salonu'nda yapıldı. Kongreye, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Reha Sermed Aygören, Memur-Sen Genel Başkan vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık-Sen genel başkan yardımcıları Semih Durmuş, Kemal Çırak, Abdülaziz Arslan, İdris Baykan, Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Bulut, Memur-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları ile Sağlık-Sen üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşmalar yapıldı. Daha sonra yapılan seçime tek listeyle katılan mevcut Başkan Mehmet Faruk Ozan yeniden seçildi. Yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu: Mehmet Faruk Ozan, Halil Ceylan, Ayhan Davaz, Abdullah Ay, Şeref Ercan, Osman Çelik, Ahmet Yüksel.

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