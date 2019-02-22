Sağlık-Sen Başkanı Köysüren: Döner sermaye dönmüyor

SAĞLIK Sen Kırşehir Şube Başkanı Cuma Köysüren, mevcut performans sisteminin büyük bir aldatmacadan ibaret olduğunu belirterek, "Doktorlar ve kurumlar aldatılıyor. Döner sermaye dönmüyor, sistem tıkandı, miadı doldu" dedi.Eğitimi aynı, unvanı aynı, hizmet yılı aynı ve hizmeti aynı olan çalışanların birbirinden farklı ücret almalarının haksızlık olduğunu ifade eden Cuma Köysüren, yapılanların emek hırsızlığından başka bir şey olmadığına dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmaları gerektiğini söyledi.Sistemin tıkandığını, döner sermayenin dönmediğini belirten Cuma Köysüren, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:"Performans sisteminin mantığı çok çalışana çok ücret az çalışana az ücret ödemektir. Böylece doktorlar maksimum performans ile çalışmaya teşvik edilecekti. Teoride doğru gibi görünse de pratikte beklenen sonuç gerçekleşmemiştir. Farklı hastanede aynı hizmet puanını üretmiş doktorlar bile birbirinden çok farklı ücret almaktadır. Sağlık hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfında çalışanlar için ise durum çok daha vahimdir. Zaten bu grup döner sermaye sistemi içinde bir anlam ifade etmemektedir. Az da çalışsalar, çok da çalışsalar Az ücret almaktadırlar. Genel idari ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar ise kötünün de kötüsü durumundalar. Ne yaparlarsa yapsınlar, alacakları ücret değişmemektedir. Onlarında döner sermaye sistemi içerisinde hiçbir değeri yoktur. Mevcut performans sistemi büyük bir aldatmacadan ibarettir. Doktorlar aldatılmaktadır. Kurumlar aldatılmaktadır. Hâsılı kelam tüm sağlık çalışanları aldatılmaktadır! Eğitimi aynı, unvanı aynı, hizmet yılı aynı ve hizmeti aynı olan çalışanların birbirinden farklı ücret almaları haksızlıktır! Bu yapılanlar emek hırsızlığından başka bir şey değildir!"

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