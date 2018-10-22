Sağlık personelinin 'Şehitlik Belgesi' ailesine teslim edildi

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - SİVAS'ta görev yaptığı ambulansın kaza yapması sonucu yaşamını yitiren Hemşire Hüseyin Gürhan'ın adına düzenlenen 'Şehitlik Belgesi', Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ailesine teslim edildi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, şehidin anne ve babasını ziyaret etti. Oğlu ile yaptığı bir telefon görüşmesini anlatan baba Hasan Gürhan (56), "En büyük isteğinin şehitlik mertebesine erişmek olduğunu söylemişti. Sanki şehit olacağı içine doğmuştu" dedi. 49 yaşındaki anne Şeyda Gürhan ise gözyaşlarına hakim olamadı. Hüseyin Gürhan adına düzenlenen 'Şehitlik Belgesi' ve Türk Bayrağı'nı aileye teslim eden İl Sağlık Müdürü Bahçacı, başsağlığı ve sabır diledi.



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