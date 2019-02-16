Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(KIRKLARELİ),()-KIRKLARELİ İl Sağlık Müdürlüğü eğitimleri tarafından sağlık personeline anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Babaeski Devlet Hastanesi, Özel Balkan Hastanesi, Özel Medikent Hastanesi ve Özel Bir Nefes Hastanesi’nde görev yapan 20 sağlık personeline yönelik olarak Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonunda Müdürlüğün eğitimcileri tarafından Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi yapıldı.