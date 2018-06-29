Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi'ndeki eğitimi tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene öğrenciler, aileleri ve akademisyenler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan dönem temsilcisi Selin Ünal, en kutsal görevlerden biri olan hekimlik ile taçlandırılan yolun sonuna gelmenin mutluluğu içerisinde olduklarını dile getirerek, "Bugün hüzünlü, heyecanlı ve umut dolu bekleyişlerle yeni bir yola çıkıyor, mezun oluyoruz. Bu zorlu eğitim sürecinde bizleri değerli bilgileriyle donatan hocalarımıza, desteğini esirgemeyen her zaman yanımızda olan ailelerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Fakülteyi birincilikle bitiren Hüseyin Tolga Acar da bugünün yaşantılarında dönüm noktası olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlattığı yolda ilerlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar ise 1993 yılında kurulan fakültenin bu yıl 20. yıl mezunlarını verdiğini, öğrencileri sağlık ordusunun yeni neferleri olarak uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 6 yıl boyunca zorlu bir eğitim sürecinden geçen öğrencilerin bugün mezun olmanın haklı gururunu yaşadığı belirten Koşar, “Hayat mücadeleden ibarettir. Sizlerin yarının liderleri olacağınıza inancım tam" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Tören, yaş kütüğüne plaket çakılması, öğrencilerin keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini yaşamasıyla sona erdi.

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