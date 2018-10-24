Sağlık Müdürü Benli, sağlıkta şiddeti kınadı

KAYSERİ, () - İL Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Şehir Hastanesinde görevi başında hasta yakını tarafından fiziksel şiddete uğrayan anestezi yoğun bakım hemşiresine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik’inde bulunduğu ziyarette açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sağlık sektörünün kutsal bir meslek olduğunu ve bu kutsal mesleği icra edenlere yapılan şiddetin kesinlikle kabul edilemeyeceği vurgusunu yaparak, “Arkadaşımıza bir kez daha geçmiş olsun diliyor yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyorum. Dr. Ersin Arslan Gaziantep’te hastanın torunu tarafından şehit edilmişti. Bu saldırılar gerçekten bizleri üzmektedir ve yaşadığımız olayın ileri seviye sonuçlarıdır. Bu tür istenmeyen müdahaleler bizi her zaman yaralamaktadır. Çalışanları canhıraş bir şekilde 7/24 hizmet veren bu sektör canlı bir organizmadır. Üzülebiliriz canımız sıkkın olabilir ama işimizi aksatmadan devam ettiriyoruz. Bu şiddet olayı inşallah son diye ümit ediyorum" diye konuştu.

Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Çelik ise, sağlık çalışanı olmanın fedakarlık ve sabır isteyen bir meslek olduğuna vurgu yaparak, “Hasta refakatçisi olmak, hasta olmaktan daha zor ve çok daha fazla sabır gerektiriyor. Küçük bir kesim sabırsız şekilde davranarak farklı niyetlerle buralara geliyorlar, amaçları içlerindeki kötülüğü çıkarmak. Bazı hastalıkların teşhisi, tanısı ve tedavisi gerçekten zor ve güç olabiliyor. Neticede elimizden gelen ne ise onu özveri ile yapmaya çalışıyoruz” dedi.

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